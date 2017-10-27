Стэмкос — о рекордной серии с Кучеровым: будем счастливы, если она продолжится

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от 11-матчевой результативной серии с Никитой Кучеровым. Кучеров и Стэмкос стали седьмой группой партнёров в истории НХЛ, чья одновременная результативная серия со старта сезона составила не меньше 11 матчей. В игре с «Детройт Ред Уингз» Кучеров набрал 2 (1+1) очка, а Стэмкос забил гол. Кучеров является лучшим снайпером лиги, Стэмкос — лучшим бомбардиром. К тому же они повторили рекорд клуба по продолжительности результативной серии на старте.

Кучеров и Стэмкос – 7-е партнёры в НХЛ с 11-матчевой результативной серией

«Мы счастливы быть частью истории и рекорда клуба. Мы собираемся продолжить серию. Если наша серия продолжится и мы будем помогать команде побеждать, мы с Кучеровым будем счастливы», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.