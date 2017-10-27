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Стэмкос — о рекордной серии с Кучеровым: будем счастливы, если она продолжится

27 октября 2017, пятница. 08:47 Хоккей

Капитан «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от 11-матчевой результативной серии с Никитой Кучеровым. Кучеров и Стэмкос стали седьмой группой партнёров в истории НХЛ, чья одновременная результативная серия со старта сезона составила не меньше 11 матчей. В игре с «Детройт Ред Уингз» Кучеров набрал 2 (1+1) очка, а Стэмкос забил гол. Кучеров является лучшим снайпером лиги, Стэмкос — лучшим бомбардиром. К тому же они повторили рекорд клуба по продолжительности результативной серии на старте.

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«Мы счастливы быть частью истории и рекорда клуба. Мы собираемся продолжить серию. Если наша серия продолжится и мы будем помогать команде побеждать, мы с Кучеровым будем счастливы», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров Стивен Стэмкос
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