Радулов — о своих 3 очках: неважно, кто забил, «Даллас» проиграл, и это отстой

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4:5. Россиянин набрал 3 (1+2) балла за результативность и был признан второй звездой встречи. «Эдмонтон» забил победный гол в концовке третьего периода рикошетом от его конька.



«Тяжёлое поражение, это расстраивает. Мы бились, проявляли настойчивость. Это спорт, в нём бывают удачные отскоки. Нам надо перестроиться, завтра ещё один матч, мы справимся с этим все вместе. Команда проиграла — это главное. Неважно, кто забил или сделал передачу. Проигрывать – это отстой», — приводятся слова Радулова на официальном сайте клуба.

Радулов виноват? Это был лучший матч россиянина за «Даллас» до 58-й минуты Видео с участием россиян в очередной игровой день НХЛ: дубли Дадонова и Бучневича, 12-й гол Кучерова, драка Сергачёва и 3 очка Радулова.