Кучеров: «Тампа» проделала хорошую работу, забила в большинстве

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победу над «Детройт Ред Уингз» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров и Стэмкос стали седьмой группой партнёров в истории НХЛ, чья одновременная результативная серия со старта сезона составила не менее 11 матчей. В игре с «Детройт Ред Уингз» Кучеров набрал 2 (1+1) очка, а Стэмкос забил гол. Кучеров является лучшим снайпером лиги, Стэмкос — лучшим бомбардиром. К тому же они повторили рекорд клуба по продолжительности результативной серии на старте сезона.

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«Сегодня наша команда проделала хорошую работу. Мы хорошо сыграли в большинстве. Соперник забил нам в меньшинстве в первом периоде, но мы быстро сумели ответить голом в большинстве», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.