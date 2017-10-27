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Шипачёв прибудет в расположение фарм-клуба «Вегаса»

27 октября 2017, пятница. 09:48 Хоккей

Форвард «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв прибудет в расположение фарм-клуба новичка Национальной хоккейной лиги. Агент россиянина продолжает поиски вариантов обмена нападающего из «Вегаса».

«Вегас» готовит обмен Шипачёва

На днях «Вегас» во второй раз в сезоне отправил Шипачёва в Американскую хоккейную лигу — в «Чикаго Вулвз». Россиянин пропустил старт сезона и успел принять участие только в трёх играх в составе «Голден Найтс», забросив одну шайбу. Его показатель полезности составил «+3». Среднее игровое время хоккеиста во всех матчах за «Вегас» текущего сезона не превысило 11 минут.

30-летний хоккеист перебрался в НХЛ после сезона-2016/17, подписав с «Голден Найтс» двухлетний контракт на $ 9 млн.

Вологодские звёзды «зажгут» на Бродвее? Куда могут обменять Шипачёва в НХЛ
Обменять игрока с контрактом $ 4,5 млн в год, конечно, трудно. Но можно.

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Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
Новости. Хоккей
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