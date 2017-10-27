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Инсайдер TSN Боб Маккензи раскрыл подробности переговоров по Шипачёву

27 октября 2017, пятница. 09:52 Хоккей

Инсайдер TSN Боб Маккензи рассказал о подробностях переговоров «Вегас Голден Найтс», который рассматривает варианты обмена нападающего Вадима Шипачёва. Россиянин подписал весной двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,5 млн. Перед стартом сезона его отправили в АХЛ, но за фарм-клуб он не играл. Дебютировал в НХЛ в пятом матче «Вегаса» в сезоне, всего провёл три игры и забил один гол. Затем повторно был отправлен в АХЛ.

«Обмен возможен, но ни в коем случае не гарантирован, и вот почему. Некоторые клубы обеспокоены, что Шипачёв не смог сразу завоевать место в основном составе «Вегаса». Некоторые клубы также беспокоит, что у него двухлетний контракт с зарплатой $ 4,5 млн в год, особенно это касается финансовых обязательств по второму году. Они готовы сказать «Вегасу»: «Мы заберём у вас этого парня. Мы не дадим за него слишком много, но вам придётся взять на себя часть его зарплаты». Сейчас «Вегасу» это не нужно, и клуб не хочет выплачивать часть его зарплаты.

Так что клубы говорят: «Вы ему платите», а «Вегас» говорит: «Тогда езжай в фарм-клуб». А 30-летний русский не хочет в фарм-клуб. Его дисквалифицируют, и тогда он, возможно, попросит клуб отпустить его в Россию, где он сможет играть в КХЛ и попасть в сборную на Олимпиаду. «Вегас» согласится на расторжение контракта по обоюдному согласию.

«Вегас» хочет либо отправить его в фарм-клуб, чтобы, возможно, он пробился оттуда в основу по ходу сезона, но этого не хочет сам игрок. Другой вариант – клуб согласен расторгнуть контракт по обоюдному согласию, тогда Шипачёв сможет уехать в Россию, у клуба не будет перед ним обязательств», — сказал Маккензи в эфире TSN.

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Обменять игрока с контрактом $ 4,5 млн в год, конечно, трудно. Но можно.
Источник: TSN Сообщить об ошибке
Теги
Вадим Шипачёв Вегас Голден Найтс
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