Брызгалов: если «Вегасу» не нужен Шипачёв с такой зарплатой, зачем его держать?

Известный российский голкипер, обладатель кубка Стэнли Илья Брызгалов прокомментировал ситуацию с Вадимом Шипачёвым. Ранее стало известно, что «Вегас» вновь отправил нападающего в фарм-клуб, а также может рассмотреть вариант с продажей или обменом игрока.



«Да никто Шипачёва не выгоняет, просто пытаются найти ему новое место работы, где он будет полезен. Команда новая, выступает очень хорошо. Видать, парень не попадает в состав и ему хотят найти новый клуб. Не знаю, кому может пригодиться Шипачёв. В принципе, есть коллективы, которые имеют возможность вместить в потолок зарплат контракт Вадима ($ 4,5 млн в год у Шипачёва). «Аризона» пока не выиграла ни одного матча, им надо что-то делать. Почему «Вегас» некрасиво поступил с Шипачёвым? Это бизнес, если он им не нужен, зачем его держать с такой зарплатой? Руководство и тренерский штаб «Вегаса» считают, что у них есть ребята сильнее Вадима, которые, может быть, дешевле.



Я всегда был настроен играть в НХЛ и даже провёл четыре года в фарм-клубе. У меня были возможности возвращения в Россию, но я преследовал свою цель. Жена меня поддерживала и говорила, что не надо так легко сдаваться. Шипачёв — парень техничный, у него много умений. Но я плохо знаю Вадима, его характер, насколько он целеустремлён и чего хочет. Поэтому сложно сказать, сможет ли он закрепиться в НХЛ», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Вологодские звёзды «зажгут» на Бродвее? Куда могут обменять Шипачёва в НХЛ Обменять игрока с контрактом $ 4,5 млн в год, конечно, трудно. Но можно.