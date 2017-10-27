ЛеБрюн: агент Шипачёва за сутки говорил с 12 клубами, не вижу большого интереса

Инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн прокомментировал ситуацию с нападающим «Вегас Голден Найтс» Вадимом Шипачёвым. Ранее стало известно, что клуб ищет варианты обмена игрока, а пока второй раз в сезоне отправил его в фарм-клуб. Первый раз это произошло перед стартом регулярного чемпионата, и Шипачёв пропустил первые четыре матча команды. Он провёл в НХЛ три игры и забил один гол. Россиянин весной подписал с клубом двухлетний контракт на $ 9 млн.

«Никто не хочет платить ему $ 7 млн». Инсайдеры – о ситуации с Шипачёвым Главные подробности переговоров «Вегаса» с клубами НХЛ по возможному обмену Вадима Шипачёва. Уже говорят о возвращении в Россию.

«Агент Шипачёва Петр Свобода разговаривал примерно с 12 клубами за последние сутки, пытаясь договориться об обмене. Не заметно, чтобы к Шипачёву был большой интерес. Знаю, что одна команда проявляла умеренный интерес, потому что подписной бонус в $ 2 млн «Вегас» уже заплатил. Не уверен, что обмен состоится», — сказал ЛеБрюн в эфире TSN.