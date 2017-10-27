Хичкок — о проблемах «Далласа»: лидеры играют невероятно, что ещё они могут?

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок подвёл итоги матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:5). В этом матче российский форвард «Старз» Александр Радулов набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой матча. Правда, победный гол в матче был забит после рикошета от конька Радулова. Команда из Техаса проиграла второй матч подряд и пятый из десяти в сезоне.

«Эдмонтон» забил победный гол в ворота «Далласа» после рикошета от Радулова

«Лидеры команды? Что ещё они могут сделать? Они играют невероятно Остальные игроки должны подтянуться. Нам нужно посмотреть в зеркало, и завтра это будет сделано», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.