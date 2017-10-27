Во время матча с «Витязем» «Югра» проведёт благотворительную акцию

30 октября на матче регулярного чемпионата КХЛ «Югра» — «Витязь» состоится благотворительная акция в целях поддержки общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями «Солнце на ладони» из ХМАО-Югры. Общественная организация оказывает помощь семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Дети уже дважды становились участниками матча «Открытые сердца».



10% выручки от проданных на матч билетов, будет перечислено в фонд организации «Солнце на ладони». Также на матче в точках продаж сувенирной атрибутики и питания будут расположены боксы для адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.



В первом перерыве матча состоится благотворительный аукцион, на котором можно будет приобрести раритетный игровой свитер с автографами команды, именные клюшки и шлем с автографами хоккеистов «Югры».