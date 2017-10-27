Бурдасов прибыл в Уфу и тренируется с «Салаватом Юлаевым»

Новичок «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов прибыл в Уфу и потренировался с командой. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба. Хоккеист перешёл в «Салават» в результате трёхстороннего обмена.

Трёхсторонний обмен: Бурдасов перешёл в «Салават», Кокарев — в «Магнитку»

Бурдасов выступает за ЦСКА первый год. Он провёл 12 матчей в регулярном чемпионате и набрал 7 (4+3) баллов за результативность при показателе полезности «+2». Ранее Бурдасов играл за «Трактор», «Авангард» и СКА, с которым выиграл кубок Гагарина в 2015 году. Всего в КХЛ на его счету 151 (72+79) очко в 380 играх. Бурдасов также является чемпионом мира среди молодёжи (2011).

Бурдасов: доволен обменом из ЦСКА, хочу быстрее сыграть за «Салават»

Также фото доступны в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».