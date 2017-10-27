Сергей Бердников станет новым главным тренером «Цен Тоу»

Известный специалист Сергей Бердников станет новым главным тренером китайской команды Высшей хоккейной лиги «Цен Тоу». Об этом стало известно «Чемпионату».

Бердников уже прилетел в Китай, контракт будет подписан в ближайшее время. Китайская команда находится на 22-м месте в турнирной таблице. «Цен Тоу», а также «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», начали выступать в ВХЛ с сезона-2017/18.

Бердников имеет опыт работы главным тренером в Континентальной хоккейной лиге — он возглавлял новокузнецкий «Металлург» в сезоне-2016/17.