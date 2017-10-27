«Нефтехимик» на выезде одолел «Адмирал» и выиграл четвёртый матч подряд

«Адмирал» на своём льду уступил «Нефтехимику» и прервал серию побед на отметке в два матча. В 26 матчах сезона команда одержала 9 побед. «Нефтехимик» выиграл четвёртый матч подряд. В 26 матчах сезона на счету команды 15 побед. 24 августа в Нижнекамске в очном матче команд «Нефтехимик» взял верх со счётом 3:2.



В первом периоде, на шестой минуте матча, Робин Ганзл вывел нижнекамскую команду вперёд. На 36-й минуте встречи Олег Пиганович увеличил преимущество своей команды. За минуту и 52 секунды до второго перерыва Дмитрий Саюстов сократил разрыв в счёте до минимума. Третий период голов не принёс. Итог — победа нижнекамцев со счётом 2:1.

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

