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Группа «ТЭН» выкупила «Сокольники» и начнёт реконструкцию в 2018 году

27 октября 2017, пятница. 14:44 Хоккей

Пресс-секретарь группы компаний «ТЭН» Игорь Пергаменщик рассказал, что с «Легендами хоккея» будет реконструирован и ЛДС «Сокольники».

Группа выкупила «Сокольники» за 500 млн рублей и планирует вложить в реконструкцию, которая состоится в 2018 году, от 700 млн до 1 млрд рублей. Планируется, что реконструкция начнётся летом 2018 года и продлится полгода. Помимо реконструкции тренировочного катка и основной арены будет построена третья ледовая площадка.

До прошлого сезона в «Сокольниках» выступали «Спартак» и его молодёжная команда, которые в настоящее время базируются в «ВТБ Ледовом дворце».

«ТЭН» ранее застраивала квартал «Парк легенд», где расположен «ВТБ Ледовый дворец». Позже квартал был продан структурам Аркадия Ротенберга.

Источник: Агентство городских новостей "Москва" Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
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