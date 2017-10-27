Группа «ТЭН» выкупила «Сокольники» и начнёт реконструкцию в 2018 году

Пресс-секретарь группы компаний «ТЭН» Игорь Пергаменщик рассказал, что с «Легендами хоккея» будет реконструирован и ЛДС «Сокольники».



Группа выкупила «Сокольники» за 500 млн рублей и планирует вложить в реконструкцию, которая состоится в 2018 году, от 700 млн до 1 млрд рублей. Планируется, что реконструкция начнётся летом 2018 года и продлится полгода. Помимо реконструкции тренировочного катка и основной арены будет построена третья ледовая площадка.



До прошлого сезона в «Сокольниках» выступали «Спартак» и его молодёжная команда, которые в настоящее время базируются в «ВТБ Ледовом дворце».



«ТЭН» ранее застраивала квартал «Парк легенд», где расположен «ВТБ Ледовый дворец». Позже квартал был продан структурам Аркадия Ротенберга.