Стиллман: у «Адмирала» было достаточно моментов, чтобы выиграть

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Фредерик Стиллман подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (1:2). Команда прервала серию побед на отметке в два матча.

«Поздравления «Нефтехимику». Мы играли хорошо сегодня. У нас было достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Но мы поставили себя в трудную ситуацию своими удалениями в первом периоде. мы весь матч провели в роли догоняющих.



Предстоящий матч с «Ак Барсом»? Мы будем продолжать играть в свой хоккей, оказывать давление на соперника», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Нефтехимика» в YouTube.

