Защитник ЦСКА Михаил Пашнин дисквалифицирован на один матч

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин пропустит ближайший матч с «Авангардом» из-за дисквалификации.

В матче ЦСКА – «Динамо» (Минск), который состоялся 25 октября 2017 года, защитник хозяев Михаил Пашнин получил 10-минутный дисциплинарный штраф. Эта «десятка» стала для него третьей в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ Пашнин получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф. Первую «десятку» в сезоне Пашнин заработал 15 сентября в матче с «Адмиралом», вторую он получил после решения СДК по итогам матча с «Локомотивом» 21 октября.

Видео нарушения Пашнина в матче с минским «Динамо» можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.