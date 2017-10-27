100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Выиграет ли сборная Канады Олимпиаду с составом на Кубок Карьяла?

27 октября 2017, пятница. 16:30 Хоккей

Предлагаем вам поучаствовать в новом опросе «Чемпионата» на тему участия сборной Канады в Олимпиаде. Накануне канадская федерация опубликовала состав на Кубок Карьяла.

Вратари: Джастин Питерс («Кёльн»), Бен Скривенс («Салават Юлаев»).

Защитники: Мэт Робинсон (ЦСКА), Джефф Кинрейд («Куньлунь»), Джесс Блейкер («Куньлунь»), Симон Депрё («Слован»), Максим Норо («Берн»), Крис Ли («Металлург»), Чарльз Дженовей («Лада»), Зак Уайтклауд («Университет Бемиджи») и Карл Столлери («Динамо» Р).

Форварды: Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри»), Мэтт Фрэттин («Барыс»), Андрю Эббет («Берн»), Дилан Сайкура («Университет Норт Истерн»), Куинтон Хауден («Динамо» Мн), Мэтт Эллисон («Металлург»), Рене Бурк («Юргорден»), Жильбер Брюле («Куньлунь»), Эрик О’Делл («Сочи»), Брэндон Козун («Локомотив»), Дерек Рой («Линчёпинг»), Мэйсон Рэймонд («Берн») и Войтек Вольски («Куньлунь»).

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Сможет ли сборная Канады с таким составом выиграть Олимпиаду?

— Конечно, состав канадцев намного сильнее сборной России!
— Да, ведь у канадцев сильнейший тренерский штаб.
— Нет, у них даже близко нет Дацюка и Ковальчука.

Проголосовать можно на playbuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей ОИ-2018 Евротур Опрос
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
16:30 Выиграет ли сборная Канады Олимпиаду с составом на Кубок Карьяла?
16:28 ЛеБрюн: в «Монреале» считают, что слова Мильшейна о русских были не к месту
16:15 Защитник ЦСКА Михаил Пашнин дисквалифицирован на один матч
16:00 Прохоров: Канада не выиграет ОИ, наша команда на порядок выше классом
15:52 Е. Григоренко: три очка у «Ак Барса» «Адмирал» может забрать
15:25 Стиллман: у «Адмирала» было достаточно моментов, чтобы выиграть
15:16 Назаров: знали, что будет тяжёлая игра. «Адмирал» хорошо играет
14:51 Форвард «Монреаля» Щербак получил травму в матче с «Лос-Анджелесом»
14:48 СКА сделал заявление по поводу возможного возвращения Шипачёва
14:44 Группа «ТЭН» выкупила «Сокольники» и начнёт реконструкцию в 2018 году
14:21 «Нефтехимик» на выезде одолел «Адмирал» и выиграл четвёртый матч подряд
14:11 Сергей Бердников станет новым главным тренером «Цен Тоу»
13:42 Бурдасов прибыл в Уфу и тренируется с «Салаватом Юлаевым»
13:24 Буцаев: у Кучерова со времён ЦСКА мальчишеские амбиции, я его понимаю
13:00 Фридман: вряд ли Шипачёв хочет ехать в АХЛ, но хочет ли он потерять $ 7 млн?
12:53 Гомоляко: Ли усилит «Магнитку», а Береглазову нужно пробиваться в НХЛ
12:41 Дуайер: здорово, если «Динамо» Мн испортит «Йокериту» юбилей
12:28 Тренер «Бостона»: Худобин вернулся в норму
12:09 Солодухин — о нестабильности «СЮ»: разбираем, готовимся, прибавим в игре
11:56 Во время матча с «Витязем» «Югра» проведёт благотворительную акцию
11:41 Хичкок — о проблемах «Далласа»: лидеры играют невероятно, что ещё они могут?
11:30 ЛеБрюн: агент Шипачёва за сутки говорил с 12 клубами, не вижу большого интереса
11:16 Овечкин половину матчей сезона завершил с отрицательным «+/-» — 5 кряду из 10
11:04 Мильштейн: дело не в Гальченюке, Жюльен не любит русских
10:58 Шалимов: если В. Воробьёва и заменят, то на ещё более заслуженного динамовца
10:42 Тротц: «Вашингтон» хочет играть так же, как в прошлых сезонах. Команда другая
10:34 Подшендялов: есть вопросы к «Динамо», обид нет. Настраиваюсь по-особому
10:16 НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня
10:00 Брызгалов: если «Вегасу» не нужен Шипачёв с такой зарплатой, зачем его держать?
09:57 OHL. Вратарь «Барри» Лазарев сыграл на ноль и одержал 8-ю победу в 10 играх
09:52 Инсайдер TSN Боб Маккензи раскрыл подробности переговоров по Шипачёву
09:48 Шипачёв прибудет в расположение фарм-клуба «Вегаса»
09:38 Овечкин: хватит разговоров о том, как хорош «Вашингтон» был в прошлом году
09:27 Василевский — о повторении рекорда клуба: ребята мне помогли, потом я им помогу
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 12-й гол Кучерова и три очка Радулова
09:00 Сохранит ли «Сибирь» тренера и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
08:58 Кучеров: «Тампа» проделала хорошую работу, забила в большинстве
08:48 Радулов — о своих 3 очках: неважно, кто забил, «Даллас» проиграл, и это отстой
08:47 Стэмкос — о рекордной серии с Кучеровым: будем счастливы, если она продолжится
08:27 Кессел — 2-й после Морозова в истории «Пингвинз» с 2 победными голами кряду в ОТ
07:56 Кучеров и Стэмкос – 7-е партнёры в НХЛ с 11-матчевой результативной серией
07:47 «Вашингтон» разгромлен в Ванкувере, Кузнецов открыл счёт своим голам в сезоне
07:43 «Эдмонтон» — «Даллас»: Радулов признан второй звездой матча
07:40 Купер: Стэмкос и Кучеров — на вершине, но нельзя недооценивать Наместникова
07:34 «Эдмонтон» забил победный гол в ворота «Далласа» после рикошета от Радулова
Все новости RSS
Партнерский контент