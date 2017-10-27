Выиграет ли сборная Канады Олимпиаду с составом на Кубок Карьяла?

Предлагаем вам поучаствовать в новом опросе «Чемпионата» на тему участия сборной Канады в Олимпиаде. Накануне канадская федерация опубликовала состав на Кубок Карьяла.



Вратари: Джастин Питерс («Кёльн»), Бен Скривенс («Салават Юлаев»).



Защитники: Мэт Робинсон (ЦСКА), Джефф Кинрейд («Куньлунь»), Джесс Блейкер («Куньлунь»), Симон Депрё («Слован»), Максим Норо («Берн»), Крис Ли («Металлург»), Чарльз Дженовей («Лада»), Зак Уайтклауд («Университет Бемиджи») и Карл Столлери («Динамо» Р).



Форварды: Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри»), Мэтт Фрэттин («Барыс»), Андрю Эббет («Берн»), Дилан Сайкура («Университет Норт Истерн»), Куинтон Хауден («Динамо» Мн), Мэтт Эллисон («Металлург»), Рене Бурк («Юргорден»), Жильбер Брюле («Куньлунь»), Эрик О’Делл («Сочи»), Брэндон Козун («Локомотив»), Дерек Рой («Линчёпинг»), Мэйсон Рэймонд («Берн») и Войтек Вольски («Куньлунь»).



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Сможет ли сборная Канады с таким составом выиграть Олимпиаду?



— Конечно, состав канадцев намного сильнее сборной России!

— Да, ведь у канадцев сильнейший тренерский штаб.

— Нет, у них даже близко нет Дацюка и Ковальчука.

Проголосовать можно на playbuzz.