Генменеджер «Вегаса» рассказал о перспективах Вадима Шипачёва

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал повторную отправку Вадима Шипачёва в АХЛ и оценил его дальнейшие перспективы.



«Пока у нас с ним не получается, но ещё может. Просто ему требуется немного больше времени, чтобы приспособиться, адаптироваться к североамериканскому стилю игры. Здесь меньше площадки, быстрее игра, а он пока не вывел своего темпа игры на нужную скорость. Мы стараемся быть терпеливыми. К сожалению, у нас тут много игроков. Есть ребята, которые по-настоящему раскрылись и прямо сейчас играют невероятно хорошо, заслуживая быть в составе.



Мы всё время говорили игрокам, что не имеет значения, под каким номером тебя задрафтовали, сколько денег ты зарабатываешь или откуда ты приехал. Будут играть те, кто выкладывается на полную и хорошо играет. Это определяется только заслугами, и ничем больше.



У нас небольшие трудности с количеством игроков. Мы отправили его в АХЛ, потому что можно было сделать это без драфта отказов и чтобы у нас было место где развернуться. Он ещё не прибыл в расположение фарм-клуба, но, вероятно, сделает это. А пока что его агент попросил разрешения говорить с другими клубами. Мы не возражали. Такая сейчас ситуация, и я ничего не подтверждаю и не исключаю», — сказал Макфи в эфире TSN.

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