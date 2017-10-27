Салак не попал в заявку «Сибири» на матч с «Торпедо»

Вратарь «Сибири» Александр Салак не попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». В изначальном составе, опубликованном в «твиттере» клуба, он значился стартовым голкипером, однако затем состав поменяли.
В предыдущих четырёх матчах, в которых Салак принимал участие, его заменяли по ходу игры.
«Сибирь»
Красиков (Рейзвих);
Ермаков – Демидов, Бергстрём – Закриссон – Сигарёв;
Игнатович – Алексеев, Коньков – Основин – Энеруд;
Лукин – Воробьёв, Левицкий – Бодров – Санников;
Наумов, Артёмов – Шаров – Первушин.
«Торпедо»
Лисутин (Галимов);
Сергиенко – Кундратек, Муршак – Тичар – Столяров;
Желдаков – Григорьев, Паршин – Мозер – Жуков;
Баранцев – Медведев, Смолин – Дугин – Даугавиньш;
Балдаев – Веряев, Ураков – Галузин – Грачёв.
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