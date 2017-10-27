Салак не попал в заявку «Сибири» на матч с «Торпедо»

Вратарь «Сибири» Александр Салак не попал в заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». В изначальном составе, опубликованном в «твиттере» клуба, он значился стартовым голкипером, однако затем состав поменяли.



В предыдущих четырёх матчах, в которых Салак принимал участие, его заменяли по ходу игры.

«Сибирь»

Красиков (Рейзвих);

Ермаков – Демидов, Бергстрём – Закриссон – Сигарёв;

Игнатович – Алексеев, Коньков – Основин – Энеруд;

Лукин – Воробьёв, Левицкий – Бодров – Санников;

Наумов, Артёмов – Шаров – Первушин.

«Торпедо»

Лисутин (Галимов);

Сергиенко – Кундратек, Муршак – Тичар – Столяров;

Желдаков – Григорьев, Паршин – Мозер – Жуков;

Баранцев – Медведев, Смолин – Дугин – Даугавиньш;

Балдаев – Веряев, Ураков – Галузин – Грачёв.

