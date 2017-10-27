Билялетдинов — о победе в матче с «Куньлунем»: «Ак Барсу» чуть больше повезло

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», который завершился со счётом 2:1.

«Сегодня обе команды показали хороший хоккей, обе хотели выиграть, старались, но нам в этот день чуть больше повезло», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Ак Барс» завершит выездную серию матчами во Владивостоке и Хабаровске. 29 октября команда сыграет с «Адмиралом», а 31 октября — с «Амуром».