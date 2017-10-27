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Бурк: не все кандидаты в сборную Канады на ОИ сыграют на Кубке Карьяла

27 октября 2017, пятница. 18:41 Хоккей

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк прокомментировал состав команды на Кубок Карьяла и отметил, что некоторые игроки, не вошедшие в список, по-прежнему рассматриваются в качестве кандидатов на поездку на Олимпиаду.

«Эти 26 игроков – часть большей группы, которую мы по-прежнему рассматриваем как кандидатов в сборную на Олимпиаду. 10 этих игроков не были с нами в России в августе, в то время как другие кандидаты не поедут на Кубок Карьяла либо потому, что не имеют такой возможности, либо потому, что мы уже поняли, какое место они могут занять в нашей команде.

Главное для группы менеджмента и тренерского штаба – собрать лучшую команду, какую возможно. Мы продолжим оценивать каждого канадского игрока, который может поехать на Олимпиаду, чтобы дать себе максимальный шанс на успех в Корее», — цитирует Бурка TSN.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Канады — Хоккей ОИ-2018
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
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