Бурк: не все кандидаты в сборную Канады на ОИ сыграют на Кубке Карьяла

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк прокомментировал состав команды на Кубок Карьяла и отметил, что некоторые игроки, не вошедшие в список, по-прежнему рассматриваются в качестве кандидатов на поездку на Олимпиаду.

«Эти 26 игроков – часть большей группы, которую мы по-прежнему рассматриваем как кандидатов в сборную на Олимпиаду. 10 этих игроков не были с нами в России в августе, в то время как другие кандидаты не поедут на Кубок Карьяла либо потому, что не имеют такой возможности, либо потому, что мы уже поняли, какое место они могут занять в нашей команде.



Главное для группы менеджмента и тренерского штаба – собрать лучшую команду, какую возможно. Мы продолжим оценивать каждого канадского игрока, который может поехать на Олимпиаду, чтобы дать себе максимальный шанс на успех в Корее», — цитирует Бурка TSN.