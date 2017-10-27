Шипачёв прибыл в расположение фарм-клуба «Вегаса» и проводит первую тренировку

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вадим Шипачёв, который был отправлен в АХЛ, прибыл в расположение команды «Чикаго Вулвз» и проводит первую тренировку.

«Вулвз» в настоящее время находятся в Гранд Рэпидз, где в ночь с 27 на 28 мск сыграют с «Гриффинс» — фарм-клубом «Детройт Ред Уингз».

30-летний Шипачёв весной подписал двухлетний контракт с «Вегасом» на $ 9 млн. Перед стартом сезона его уже отправляли в АХЛ, однако тогда в команду он не поехал и пропустил четыре первых матча сезона НХЛ. Всего в трёх играх россиянин забил один гол, а после повторной отправки Шипачёва в АХЛ клуб выразил заинтересованность в его обмене. Также над возможным переходом работает агент Шипачёва.

«Никто не хочет платить ему $ 7 млн». Инсайдеры – о ситуации с Шипачёвым Главные подробности переговоров «Вегаса» с клубами НХЛ по возможному обмену Вадима Шипачёва. Уже говорят о возвращении в Россию.

Фото можно посмотреть также в «твиттере» «Чикаго Вулвз».