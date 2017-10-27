«Вегас» выставил на драфт отказов защитника Гэррисона с зарплатой $ 4,6 млн

«Вегас Голден Найтс» выставил на драфт отказов защитника Джейсона Гэррисона, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



32-летний защитник в четырёх матчах сезона сделал одну голевую передачу и заработал показатель полезности «-2». В НХЛ он провёл 534 матча и отметился 159 (48+11) баллами за результативность.



У Гэррисона, который перешёл в «Вегас» на драфте расширения из «Тампа-Бэй Лайтнинг», остаётся один год по контракту со среднегодовой зарплатой $ 4,6 млн. Кроме того в его соглашении есть пункт о запрете на обмен.

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