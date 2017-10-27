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Кинэн — о слабой реализации «Куньлуня»: надо искать шансы у ворот, а не издалека

27 октября 2017, пятница. 20:32 Хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение в матче с «Ак Барсом» (1:2). Китайская команда проиграла четвёртый матч подряд.

«Была равная борьба, вратарь соперника провёл великолепную игру. Наша основная проблема — забросить шайбы. Мы пытались, но не смогли сравнять счёт в третьем периоде. Нам следует создавать как можно больше моментов, совершая броски. Нужно искать возможности для реализации у ворот соперника, а с дальней дистанции не так часто забрасываются шайбы», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» уступил «Ак Барсу», проиграв четвёртый матч подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Ак Барс Майк Кинэн
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
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