Кинэн — о слабой реализации «Куньлуня»: надо искать шансы у ворот, а не издалека

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение в матче с «Ак Барсом» (1:2). Китайская команда проиграла четвёртый матч подряд.

«Была равная борьба, вратарь соперника провёл великолепную игру. Наша основная проблема — забросить шайбы. Мы пытались, но не смогли сравнять счёт в третьем периоде. Нам следует создавать как можно больше моментов, совершая броски. Нужно искать возможности для реализации у ворот соперника, а с дальней дистанции не так часто забрасываются шайбы», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.