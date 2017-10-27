Форварда «Динамо» Брюквина забрали в армию

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин пропускает матч регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», из-за того что его забрали в армию, сообщает «Спорт-экспресс».

22-летний форвард бело-голубых несколько дней назад был призван в ряды вооружённых сил и находится в военной части. По информации издания, руководство клуба пыталось договориться, чтобы его отпустили, но безуспешно.

Команда Владимира Воробьёва занимает шестое место в Западной конференции, имея в активе 38 очков в 26 матчах. 22-летний Брюквин принял участие в 22 встречах этого сезона и отметился 12 (8+4) баллами за результативность.