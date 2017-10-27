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«Северсталь» — «Барыс»: Карлин подрался с Жайлауовым

27 октября 2017, пятница. 21:25 Хоккей

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Барысом» произошла драка.

На 55-й минуте при счёте 3:3 нападающий череповецкой команды Руслан Карлин подрался с форвардом гостей Талгатом Жайлауовым. Карлин нанёс несколько ударов Жайлауову в голову, прежде чем в стычку вмешались арбитры.

Обоим игрокам было выписано по четыре минуты штрафа за грубость. Основное время матча завершилось вничью, командам предстоит овертайм.

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Видео драки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Северсталь Талгат Жайлауов
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
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