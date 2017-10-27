«Северсталь» — «Барыс»: Карлин подрался с Жайлауовым

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Барысом» произошла драка.



На 55-й минуте при счёте 3:3 нападающий череповецкой команды Руслан Карлин подрался с форвардом гостей Талгатом Жайлауовым. Карлин нанёс несколько ударов Жайлауову в голову, прежде чем в стычку вмешались арбитры.

Обоим игрокам было выписано по четыре минуты штрафа за грубость. Основное время матча завершилось вничью, командам предстоит овертайм.

«Динамо» остановит «Спартак». Прогнозы на игровой день КХЛ «Йокерит» снова начнёт побеждать, СКА не испытает проблем в Братиславе.

Видео драки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.