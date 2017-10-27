«Торпедо» — «Сибирь»: Игнатович послал в нокаут Кундратека и подрался с Грачёвым

В третьем периоде матча между «Торпедо» и «Сибирью» произошла массовая драка.



На 51-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Торпедо» защитник нижегородцев Григорий Желдаков жёстко впечатал в борт форварда «Сибири» Симона Энеруда, и тот остался лежать на льду. После этого завязалась массовая драка. Максим Игнатович сначала послал в нокаут Томаша Кундратека, а затем подрался в Евгением Грачёвым. Игнатович получил «5+20» как зачинщик драки, Евгений Грачёв – четыре минуты за грубость, Кирилл Воробьёв – две минуты за грубость. Желдаков был удалён до конца игры за толчок на борт.

Видео драки можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.