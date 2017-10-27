Дубль и передача Бумагина помогли «Северстали» одолеть «Барыс»

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 4:3 ОТ.

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Уже на второй минуте матча Линден Вей реализовал большинство и вывел гостей вперёд. Во втором периоде череповчане сначала дважды реализовали большинство, дубль сделал Александр Бумагин, а затем пропустили в меньшинстве от Линдена Вея, который также оформил дубль. Вскоре Дмитрий Кагарлицкий вновь вывел «Северсталь» вперёд, воспользовавшись численным преимуществом, но на старте третьей двадцатиминутке Мэттью Фрэттин сравнял счёт. Победитель определился в овертайме, решающий гол забил Валерий Васильев.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.