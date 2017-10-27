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Дубль и передача Бумагина помогли «Северстали» одолеть «Барыс»

27 октября 2017, пятница. 21:44 Хоккей

«Северсталь» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом». Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 4:3 ОТ.

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Уже на второй минуте матча Линден Вей реализовал большинство и вывел гостей вперёд. Во втором периоде череповчане сначала дважды реализовали большинство, дубль сделал Александр Бумагин, а затем пропустили в меньшинстве от Линдена Вея, который также оформил дубль. Вскоре Дмитрий Кагарлицкий вновь вывел «Северсталь» вперёд, воспользовавшись численным преимуществом, но на старте третьей двадцатиминутке Мэттью Фрэттин сравнял счёт. Победитель определился в овертайме, решающий гол забил Валерий Васильев.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
4 : 3 0:1, 3:1, 0:1, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Вей (Доус, Даллман) – 01:20 (5x4), 1:1 – Бумагин (Трубачёв, Корнеев) – 25:32 (5x4), 2:1 – Бумагин (Кагарлицкий) – 27:11 (5x4), 2:2 – Вей (Доус, Диц) – 31:03 (5x4), 3:2 – Кагарлицкий (Бумагин) – 36:43 (5x4), 3:3 – Фрэттин (Вей, Доус) – 40:24 (5x5), 4:3 – Васильев (Монахов) – 62:23 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Северсталь
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
21:44 Дубль и передача Бумагина помогли «Северстали» одолеть «Барыс»
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