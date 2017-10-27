«Локомотив» в гостях обыграл «Витязь», продлив серию побед до четырёх матчей

«Локомотив» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Подольске, завершилась со счётом 4:2. Команда Дмитрия Квартальнова выиграла четвёртый матч кряду.

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами – Брэндон Козун вывел «железнодорожников» вперёд, а Александр Никулин сравнял счёт. Во второй двадцатиминутке гости отличились трижды, предрешив исход встречи. Авторами голов стали Дмитрий Лугин, Егор Коршков и Петри Контиола. В заключительной третий Войтех Мозик сделал счёт 2:4, установив окончательный результат.

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.