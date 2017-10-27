Аболс: «Лада» была лучше «Югры» в неравных составах, у Гуркина что-то с плечом

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой» (4:0), а также травму Ефима Гуркина, который после столкновения с арбитром и форвардом Артёмом Булянским покинул площадку на носилках.

«В современном хоккее многое решает игра в неравных составах, и сегодня в этом компоненте мы были лучше. Выиграли игру, солидно провели весь матч. Рад, что удалось в обороне не пропустить.

По предварительной информации, у Ефима Гуркина что-то с плечом», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Лада» — «Югра»: Гуркин получил травму и покинул лёд на носилках

Видео эпизода, где Гуркин получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.