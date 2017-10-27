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Лаюнен — о 5 победах «Спартака» кряду: плотнее обороняемся, Жамнов даёт советы

27 октября 2017, пятница. 22:37 Хоккей

Защитник «Спартака» Вилле Лаюнен прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (2:0), которая стала для его команды пятой подряд, и отметил работу генерального менеджера Алексея Жамнова, который уже несколько матчей присутствует на лавке во время игры.

«Мы хорошо сыграли сегодня, хорошая домашняя серия получилась. Из того, что мы поменяли в своей игре перед этой серией, я отмечу, что мы стали в первую очередь намного плотнее играть в обороне. Ну и Жамнов своим присутствием на лавке, конечно, помог. Очень много советов полезных даёт, подсказывает», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

«Спартак» всухую обыграл московское «Динамо», одержав пятую победу подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Спартак Алексей Жамнов Вилле Лаюнен
Новости. Хоккей
27 октября 2017, пятница
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