Лаюнен — о 5 победах «Спартака» кряду: плотнее обороняемся, Жамнов даёт советы

Защитник «Спартака» Вилле Лаюнен прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (2:0), которая стала для его команды пятой подряд, и отметил работу генерального менеджера Алексея Жамнова, который уже несколько матчей присутствует на лавке во время игры.

«Мы хорошо сыграли сегодня, хорошая домашняя серия получилась. Из того, что мы поменяли в своей игре перед этой серией, я отмечу, что мы стали в первую очередь намного плотнее играть в обороне. Ну и Жамнов своим присутствием на лавке, конечно, помог. Очень много советов полезных даёт, подсказывает», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.