Терещенко — об уходе Брюквина в армию: смеёмся над ситуацией, а что ещё делать?

Нападающий московского «Динамо» Александр Терещенко прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» (0:2) и ситуацию с форвардом Владимиром Брюквиным, которого забрали в армию.

«Равная игра была. Должны были в конце игры исправлять ситуацию, но получили кучу удалений подряд, целых три. Ощущения, что играем в гостях, не было, много очень народу сегодня пришло, в том числе наших болельщиков, очень хотели их порадовать, но не вышло. Без голов этого не сделать, сами видели. Конечно, влияет, что у нас очень много травмированных. Бойд, Варнаков и Салминен только в одном звене играют, остальных тасуют каждую игру, сложно сыграться. По ситуации с уходом Брюквина в армию смеёмся. А что ещё делать? Мы же повлиять никак не можем», — передаёт слова Терещенко корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.