Епанчинцев: «Спартак» работал терпеливо, Беспалов подчистил все моменты «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в домашнем матче с московским «Динамо» (2:0).

«У меня только слова благодарности команде, которая уже пятую игру через день сыграла по заданию, и особенно нашему вратарю Никите Беспалову. Все те моменты, которые создал соперник, он подчистил, и в целом команда терпеливо работала на результат, за счёт чего и победила» — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.

«Спартак» всухую обыграл московское «Динамо», одержав пятую победу подряд

Видео одного из сейвов Беспалова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.