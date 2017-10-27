Белов: тренеры в себе покопаются, теперь пусть игроки «Витязя» так же сделают

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом», в котором его подопечные уступили со счётом 2:4.

«Если говорить в целом о наших поражениях, то хочу сказать, что с такими индивидуальными ошибками трудно выиграть. Надо в себе покопаться. Мы, тренеры, в себе покопаемся, это точно. Теперь пусть они покопаются. Два раза неправильно поменяться за игру… Конечно, мы за всё отвечаем, но есть такие элементы, которые не натренируешь. Надо договориться и делать.

Будем готовиться к выезду. У нас ещё много времени. Безвыходных ситуаций не бывает. Почему провалились во втором периоде? В целом у нас в сезоне так идёт. При счёте 1:1 сразу пропускаем обидный гол. Была очень грубая индивидуальная ошибка. В матче с такой командой, которая умеет обороняться, конечно, трудно переломить встречу. От этих ошибок надо избавляться», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.