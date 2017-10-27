Е. Корешков: давайте у судей спросим, почему у «Барыса» столько удалений

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков прокомментировал поражение в матче с «Северсталью» (3:4 ОТ) и большое количество удалений своей команды. В третьем периоде «Барыс» получил 10 минут штрафа, а всего за игру — 18. «Северсталь» набрала 24 минуты штрафа, включая дисциплинарную «десятку».
«Я считаю, сегодня был равный матч. Для нас это четвёртый матч на выезде — и четвёртый овертайм. Пока в овертаймах у нас ничья — 2:2. Что касается игры, то в третьем периоде много времени провели в меньшинстве. Где-то подустали, но нашли в себе силы и сравняли. В овертайме нам как раз этой свежести не хватило.
Давайте у судей спросим, с чем связано большое количество удалений. Они лучше ответят. Я, честно говоря, давно судейство не комментирую. Комментировать и оценивать их действия должны другие люди», — цитирует Корешкова пресс-служба «Северстали».