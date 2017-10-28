Генменеджер «Чикаго Вулвз»: Шипачёв выглядел слишком рассеянным на тренировках

Генеральный менеджер «Чикаго Вулвз» Уэнделл Янг прокомментировал перевод нападающего «Вегас Голден Найтс» Вадима Шипачёва в его команду.



«Сегодня Шипачёв не играет. Его выход на лёд запланирован на завтра. Думаю, ему приходится нелегко. После такой славной карьеры, которая у него была в КХЛ, где он играл с Ковальчуком, он переезжает сюда. Не знаю, понял ли он, насколько трудно играть в НХЛ. Думаю, перевод в АХЛ — это для него шаг назад. В то же время он должен проявить себя. Мне показалось — но это только моё мнение, а не штаба „Вегаса“, — что Вадим способен работать лучше. Он приходит к нам, проводит несколько матчей — а что будет дальше, одному лишь богу известно.



Мне не показалось, что Шипачёв был сосредоточен во время тренировок настолько, насколько это требуется. Он выглядел слишком рассеянным. Но это исключительно моё мнение. Думаю, он должен вновь переключить всё своё внимание на хоккей. Я видел около 10 тренировок с его участием, когда наблюдал за занятиями „Вегаса“ со стороны.



Всегда есть причина, почему игрок находится в АХЛ. Хоккеист может не тянуть по классу, работать не в полную силу, иметь проблемы с дисциплиной или функциональным состоянием — причин много. Каждый, кто здесь находится, попал сюда не просто так. Конечно же, у Шипачёва есть класс. Почему он здесь? Мы пытаемся вернуть его на нужные рельсы, чтобы он мог провести карьеру в НХЛ.



Несомненно, переезд в новую страну, когда ты не знаешь языка, — это сложно для любого человека, независимо от возраста. Новая обстановка, новая философия, другое построение игры. Некоторым тяжело даются столь резкие перемены. Возможно, период его адаптации был не так гладок, как кому-то казалось», — приводит слова Янга HockeyBuzz.

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