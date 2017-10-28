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«Вегас» всухую сокрушил «Колорадо», Варламов пропустил семь шайб

28 октября 2017, суббота. 03:48 Хоккей

Хоккеисты клуба «Вегас Голден Найтс» одержали пятую победу кряду, разгромив гостей из «Колорадо Эвеланш» в стартовом матче игрового вечера в НХЛ. Игра завершилась со счётом 7:0.

Первый период обошёлся без забитых голов, а за десять минут второго периода хозяева забросили четыре шайбы. Их авторами стали Дэвид Перрон, Оскар Линдберг, Коди Икин и Джеймс Нил. В заключительной двадцатиминутке по голу на свой счёт записали Джонатан Маршессо, Эрик Хаула и Уильям Каррье.

Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 13 из 20 бросков. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 15 минут и завершил игру с показателем полезности «-1».

Таким образом, новичок НХЛ выиграл восемь из девяти матчей своего дебютного сезона, добившись самой крупной победы в своей истории. «Колорадо» потерпел пятое поражение в чемпионате.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2017, суббота. 01:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
7 : 0 0:0, 4:0, 3:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Перрон – 28:50 (5x5), 2:0 – Линдберг – 32:19 (5x5), 3:0 – Икин (Нил, Перрон) – 35:33 (5x5), 4:0 – Нил (Миллер, Икин) – 38:16 (5x5), 5:0 – Маршессо (Сбиса, Шмидт) – 45:26 (5x5), 6:0 – Хаула (Маршессо, Шмидт) – 47:29 (5x4), 7:0 – Каррье (Хант) – 53:31 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс Наиль Якупов Семён Варламов
Новости. Хоккей
28 октября 2017, суббота
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