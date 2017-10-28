«Вегас» всухую сокрушил «Колорадо», Варламов пропустил семь шайб

Хоккеисты клуба «Вегас Голден Найтс» одержали пятую победу кряду, разгромив гостей из «Колорадо Эвеланш» в стартовом матче игрового вечера в НХЛ. Игра завершилась со счётом 7:0.



Первый период обошёлся без забитых голов, а за десять минут второго периода хозяева забросили четыре шайбы. Их авторами стали Дэвид Перрон, Оскар Линдберг, Коди Икин и Джеймс Нил. В заключительной двадцатиминутке по голу на свой счёт записали Джонатан Маршессо, Эрик Хаула и Уильям Каррье.



Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 13 из 20 бросков. Нападающий Наиль Якупов провёл на льду 15 минут и завершил игру с показателем полезности «-1».



Таким образом, новичок НХЛ выиграл восемь из девяти матчей своего дебютного сезона, добившись самой крупной победы в своей истории. «Колорадо» потерпел пятое поражение в чемпионате.