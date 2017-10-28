«Вегас» повторил рекорд сезона по продолжительности победной серии

«Вегас Голден Найтс» одержал пятую победу подряд, обыграв на своей площадке «Колорадо Эвеланш» (7:0) и повторил рекорд нынешнего регулярного чемпионата по продолжительности победной серии (5 выигрышей подряд). Кроме этого, «рыцари» повторили достижение других клубов-новичков, которые также имели в своём активе 5 побед кряду («Нью-Йорк Рейнджерс»-1926/27 и «Эдмонтон»-1979/80).



В турнирной таблице лиги «Вегас» идёт на третьем месте, уступая лишь «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Лос-Анджелес Кингз». В активе «золотых рыцарей» 16 очков после 9 матчей. Игровой день в НХЛ продолжается.

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