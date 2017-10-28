«Коламбус» одержал победу над «Виннипегом» в овертайме

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась в овертайме со счётом 2:1.



Брэндон Танев вывел гостей вперёд на пятой минуте встречи, хозяева сумели сравнять счёт лишь на 51- минуте благодаря точному броску Кэма Аткинсона. Автором победной шайбы в дополнительное время стал Джош Андерсон.



Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 из 30 бросков по воротам. Артемий Панарин провёл на льду 22 с половиной минуты и не отметился результативными действиями. Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил без малого 14 минут игрового времени и закончил матч с коэффициентом полезности "+1".