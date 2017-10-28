Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть у «Каролины» в гостях

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» вышли победителями из гостевого противостояния с «Каролиной Харрикейнз», игра завершилась со счётом 2:1.



Соперники обменялись голами лишь в начале второго периода. Дмитрий Яшкин вывел гостей вперёд, спустя минуту хозяева ответили точным броском в исполнении Джеффа Скиннера после невероятной передачи Джастина Уильямса. На 51-й первой минуте Брэйден Шенн снова вывел «блюзменов» вперёд, ассистентом выступил Владимир Тарасенко. Этот гол стал победным для «Сент-Луиса».



Тарасенко провёл на льду 19 с половиной минут, заработал две минуты штрафа и завершил матч с показателем полезности «+1». Результативная передача стала седьмой для россиянина в текущем сезоне.