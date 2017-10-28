«Нэшвилл» добился волевой победы в Чикаго, Анисимов отметился голом

Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» одержали волевую победу над «Чикаго Блэкхоукс» в гостях, результат игры — 2:1.



Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов вывел свою команду вперёд перед первым перерывом, забросив свою вторую шайбу в сезоне. Во втором периоде гости ответили точными бросками в исполнении Калле Ернкрока и Крэйга Смита — этого оказалось достаточно для волевой победы.



Таким образом, «Чикаго» потерпел шестое поражение в сезоне, «Нэшвилл» прервал серию поражений из двух матчей. Анисимов провёл на льду 17 минут и завершил матч с коэффициентом «+1». Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин заработал аналогичный показатель за 16 минут игрового времени.

Эпизод с голом Анисимова можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.