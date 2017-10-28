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Радулов вернулся в первое звено «Далласа» и забил гол

28 октября 2017, суббота. 06:17 Хоккей

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов вернулся в первую тройку нападения своей команды в выездном матче с «Калгари Флэймз». Радулов воссоединился со своими прежними партнёрами Джейми Бенном и Тайлером Сегином, а форвард Бретт Ритчи, который заменял Радулова в этом сочетании, вернулся в третье звено.

На 53-й минуте Радулов отметился точным броском, ассистентами выступили Дэвин Шор и Джон Клингберг.

Напомним, что по ходу недавнего матча с «Колорадо Эвеланш» Радулов был переведён в номинально четвёртую тройку, а в матче с «Эдмонтоном» был заявлен в третьем звене, но смог забить и сделать две голевые передачи.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Калгари Флэймз Александр Радулов
Новости. Хоккей
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