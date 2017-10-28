Овечкин в Эдмонтоне подарил бездомному тёплую одежду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил бездомному на улице тёплую одежду. Команда находится на выезде в Эдмонтоне, где готовится к матчу с «Ойлерз». Температура воздуха в канадском городе в настоящее время ночью опускается до нуля, а днём поднимается до 10-12 градусов. Сначала о поступке россиянина сообщил «твиттер» одного из местных кафе.

«Видели, как Алекс Овечкин снял свою зимнюю куртку и шапку и отдал их бездомному, которого встретил на улице», — написали в «твиттере» The Sequel Café.



Затем журналист The Washington Post Изабэль Хуршудян опубликовала скриншот переписки Овечкина с женой Анастасией, которую девушка показала в «Инстаграме». Овечкин объясняет, что пожалел бездомного и купил ему шапку, свитер и тёплую куртку, потому что он был без одежды, а на улице стоит холодная погода.

Запись можно посмотреть также в «твиттере» Изабэль Хуршудян.