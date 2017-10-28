«Вегас» — «Колорадо»: Варламов пропустил 7 шайб с 21 броска и не был заменён

«Вегас Голден Найтс» одержал разгромную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш».



Вратарь «лавин» Семён Варламов пропустил семь шайб с 21 броска и не был заменён по ходу встречи. Во втором периоде российский голкипер пропустил четыре шайбы менее чем за 10 минут, в третьем – ещё три. По итогам встречи его процент отражённых бросков составил 66,7.



Варламов играл в четырёх из последних пяти матчей «Колорадо» и потерпел три поражения.

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Видео гола Джонатана Маршессо, который сделал счёт 5:0 в пользу «Вегаса», можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.