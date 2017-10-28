АХЛ: Яков Тренин сделал дубль и стал третьей звездой матча с «Рокфордом»

Российский нападающий клуба АХЛ «Милуоки Адмиралс» Яков Тренин записал на свой счёт две заброшенных шайбы в матче с «Рокфорд АйсХогс», который завершился победой «Милуоки» со счётом 5:2. Форвард был признан третьей звездой встречи.



Всего в сезоне 20-летний нападающий принял участие в шести встречах, отметившись четырьмя (3+1) результативными баллами при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.



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Справка «Чемпионата»



Нападающий



Переехал в Северную Америку перед сезоном-2014/15. Тренин, выбранный на драфте-2015 под общим 55-м номером, ещё не сыграл в Национальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне он провёл 5 матчей в АХЛ за «Милуоки» и набрал 3 (1+2) результативных балла. На его счету также 67 (30+37) очков в 54 играх в юниорской лиге QMJHL.



В нынешнем сезоне принял участие в шести встречах АХЛ, отметившись четырьмя (3+1) результативными баллами. Нападающий Яков Тренин родился 13 января 1997 в Челябинске. Воспитанник челябинского «Трактора». Обладатель бронзовой медали ЮЧМ-2017.Переехал в Северную Америку перед сезоном-2014/15. Тренин, выбранный на драфте-2015 под общим 55-м номером, ещё не сыграл в Национальной хоккейной лиге. В прошлом сезоне он провёл 5 матчей в АХЛ за «Милуоки» и набрал 3 (1+2) результативных балла. На его счету также 67 (30+37) очков в 54 играх в юниорской лиге QMJHL.В нынешнем сезоне принял участие в шести встречах АХЛ, отметившись четырьмя (3+1) результативными баллами.