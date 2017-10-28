Хичкок — о Радулове: когда Александр с шайбой, он сам знает, что делать

Главный тренер «Даллас Старз» Кен Хичкок поделился мнением об игре нападающего Александра Радулова. В последних двух матчах российский форвард забросил две шайбы и сделал две передачи.

«Отрабатываю с ним игру без шайбы, а с шайбой он сам знает, что делать. Когда шайба у соперника, работаю с ним не покладая рук, но он так много хорошего делает, владея шайбой, что я просто позволяю ему взять всё в свои руки», — цитирует Хичкока Dallas News.

События дня НХЛ: Радулов вернулся, а Шипачёв плох даже для фарм-клуба А «Вегас» без Вадима дивно хорош.

Видео победного гола Радулова в матче с «Калгари Флэймз» можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.