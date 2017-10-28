Юртайкин — об уходе из «Локомотива»: молодых много, а время получали легионеры

Нападающий Данил Юртайкин рассказал, почему перешёл из ярославского «Локомотива» в хабаровский «Амур».



«Предсезонные сборы провёл с родным „Локомотивом“, потом начался регулярный чемпионат КХЛ, а я получил травму. Когда вернулся в строй, все места в „Локомотиве“ были заняты, поэтому отправился за игровой практикой в ВХЛ — в ХК „Рязань“. В начале октября позвонил агент, рассказал, что мной интересуется „Амур“ и готовит обмен.



В Ярославле очень высокая конкуренция среди молодых хоккеистов, при этом на старте сезона игровое время в основном получали опытные ребята, легионеры. Но каждому из молодых хочется проявить себя на уровне КХЛ. Поэтому шансу, который мне предоставил „Амур“, очень обрадовался», — цитирует Юртайкина Russia-Hockey.ru.