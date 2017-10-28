Голкипер «Северстали» Гудачек станцевал с детьми на льду под «Макарену»

Голкипер «Северстали» Юлиус Гудачек после победы в матче с «Барысом» (4:3 ОТ) продемонстрировал болельщикам в Череповце традиционное «Гуда-шоу». В числе прочего, вратарь станцевал с детьми на льду под «Макарену».



Ранее он уже танцевал «Калинку-малинку», играл в футбол и пил пиво, жонглировал мячами, балансировал клюшкой на голове и пытался играть в бейсбол. Гудачек устраивает свои шоу после каждой победы и прославился этим в YouTube.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.