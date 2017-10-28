Рендулич: не знаю, как описать то, что случилось с «Витязем» во втором периоде

Нападающий “Витязя” Борна Рендулич прокомментировал исход встречи с “Локомотивом” (2:4). Команда Валерия Белова пропустила во втором периоде три шайбы, которые и решили исход матча.

“Мы начали хорошо, контролировали игру. В моменте, когда забили гол, нам повезло. После первого периода мы вернулись на лёд, и я не знаю, как описать то, что случилось после этого. В третьей двадцатиминутке мы попытались вернуться в игру, но у нас было недостаточно времени, чтобы отыграться.

Нам нужно быть готовыми к следующей игре. Не знаю, почему так провели второй период. Мы не были готовы сегодня играть от первой до последней минуты. После второго периода мы проигрывали 1:4 и должны были показать, что хотим победить. Мы должны играть так с начала каждого матча. Лёгких игр в этой лиге не бывает”, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

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