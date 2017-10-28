100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Рендулич: не знаю, как описать то, что случилось с «Витязем» во втором периоде

28 октября 2017, суббота. 10:00 Хоккей

Нападающий “Витязя” Борна Рендулич прокомментировал исход встречи с “Локомотивом” (2:4). Команда Валерия Белова пропустила во втором периоде три шайбы, которые и решили исход матча.

“Мы начали хорошо, контролировали игру. В моменте, когда забили гол, нам повезло. После первого периода мы вернулись на лёд, и я не знаю, как описать то, что случилось после этого. В третьей двадцатиминутке мы попытались вернуться в игру, но у нас было недостаточно времени, чтобы отыграться.

Нам нужно быть готовыми к следующей игре. Не знаю, почему так провели второй период. Мы не были готовы сегодня играть от первой до последней минуты. После второго периода мы проигрывали 1:4 и должны были показать, что хотим победить. Мы должны играть так с начала каждого матча. Лёгких игр в этой лиге не бывает”, — сказал Рендулич в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Уткиным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Локомотив
Новости. Хоккей
28 октября 2017, суббота
10:59 «Куньлунь» отправил в список отказов вызванного в сборную Канады Кинрейда
10:30 А. Свечников — о травме: хочется быть 1-м на драфте, но главное — восстановиться
10:19 Три звезды игрового дня в НХЛ
10:04 Радулов: знаю, что плохо начал сезон. Себя жалеть нельзя
10:00 Рендулич: не знаю, как описать то, что случилось с «Витязем» во втором периоде
09:43 Голкипер «Северстали» Гудачек станцевал с детьми на льду под «Макарену»
09:13 Юртайкин — об уходе из «Локомотива»: молодых много, а время получали легионеры
09:00 Итоги дня для россиян в АХЛ: Тренин сделал дубль, у Мамина 5 очков в трёх матчах
08:45 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Тарасенко вновь набрали очки
08:39 WHL: Егор Зудилов забросил две шайбы и был признан первой звездой матча
08:28 Хичкок — о Радулове: когда Александр с шайбой, он сам знает, что делать
08:15 АХЛ: Яков Тренин сделал дубль и стал третьей звездой матча с «Рокфордом»
07:33 «Вегас» — «Колорадо»: Варламов пропустил 7 шайб с 21 броска и не был заменён
07:15 Овечкин в Эдмонтоне подарил бездомному тёплую одежду
07:02 Торторелла — о сейве Бобровского в ОТ: Панарин устал и потерял игрока
06:40 Третий гол Радулова в сезоне принёс «Далласу» волевую победу в Калгари
06:17 Радулов вернулся в первое звено «Далласа» и забил гол
06:15 «Нэшвилл» добился волевой победы в Чикаго, Анисимов отметился голом
06:06 Потрясающий сейв Бобровского на Уилере
05:13 Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть у «Каролины» в гостях
04:59 «Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Оттавой» по итогам серии буллитов
04:53 «Каролина» — «Сент-Луис»: Скиннер забил гол после невероятной передачи Уильямса
04:50 «Коламбус» одержал победу над «Виннипегом» в овертайме
04:30 «Вегас» повторил рекорд сезона по продолжительности победной серии
03:48 «Вегас» всухую сокрушил «Колорадо», Варламов пропустил семь шайб
02:15 Шипачёв остался вне заявки «Чикаго Вулвз» на матч с «Гранд Рапидс»
02:04 Генменеджер «Чикаго Вулвз»: Шипачёв выглядел слишком рассеянным на тренировках
00:08 Гулявцев: «Северсталь» воевала до конца, для нас каждый матч — как последний
27 октября 2017, пятница
23:57 Е. Корешков: давайте у судей спросим, почему у «Барыса» столько удалений
23:50 Д. Воробьёв — о своём голе: за спиной должен был быть соперник, но его не было
23:40 СКА обновил рекорд чемпионатов России по серии матчей с набранными очками
23:36 Скудра — о 5-м подряд поражении «Торпедо»: не заходит шайба, но игрой я доволен
23:28 П. Зубов — об ударе Игнатовича: Кундратек доиграл, Энеруд — нет. О чём говорить?
23:18 Белов: тренеры в себе покопаются, теперь пусть игроки «Витязя» так же сделают
23:07 Епанчинцев: «Спартак» работал терпеливо, Беспалов подчистил все моменты «Динамо»
23:04 Квартальнов: у «Витязя» получалось вернуться в игру, но нам помог Судницин
23:00 Жамнов, размахивающий клюшкой, болельщики с бубенцами. Фото «Спартак» – «Динамо»
22:56 В. Воробьёв: главное, не допустить, чтобы «Динамо» впервые не попало в плей-офф
22:44 Терещенко — об уходе Брюквина в армию: смеёмся над ситуацией, а что ещё делать?
22:37 Лаюнен — о 5 победах «Спартака» кряду: плотнее обороняемся, Жамнов даёт советы
22:31 СКА разгромил «Слован», Рыков забросил первую шайбу в КХЛ
22:25 «Слован» — СКА: Тихонов толкнул на борт Скалицки и подрался с ним
22:17 Емелин — о 0:4 от «Лады»: не узнал «Югру», соперник оказался готов, а мы — нет
22:16 Аболс: «Лада» была лучше «Югры» в неравных составах, у Гуркина что-то с плечом
22:03 «Сибирь» отыгралась в третьем периоде и нанесла «Торпедо» пятое поражение кряду
Все новости RSS
Партнерский контент