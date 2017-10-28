Брызгалов: ради команды готов подраться с любым вратарём соперника

Голкипер Илья Брызгалов выступил в эфире телеканала Sportsnet, который устроил среди зрителей конкурс: «Задай вопрос Брызу!»



«Что бы я подумал, если бы навстречу мне выходил один на один Коннор Макдэвид? Старался бы делать то, что обычно. Попытался бы украсть чуть-чуть пространства и остановить шайбу. У меня был небольшой опыт с Уэйном Гретцки, который был моим тренером, так что я уверен, что и с Коннором Макдэвидом я бы справился.



С кем бы из вратарей я бы хотел подраться? Лично я ненавижу драки, но если команде бы это потребовалось, то я бы дрался с любым оппонентом. Если нужно было бы постоять за партнёров, за команду, то я готов. Нет какого-то конкретного соперника. Сбросил бы я вратарский «блин»? Ну это уж как бой сложится.



Какую из книг я посоветую почитать? Спасибо за хороший вопрос. Я сейчас читаю Джорджа Оруэлла, книгу «1984», и всем её советую. Но лучшей книгой для чтения считаю «Божественную комедию» Данте Алигьери. Там вы узнаете всю нашу жизнь, хотя произведение написано довольно давно», — сказал Брызгалов.

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