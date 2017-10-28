Каллен: не знаю, какие джерси оденут мои дети на игру, они любят «Питтсбург»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Каллен поделился ожиданиями перед игрой со своей бывшей командой — «Питтсбург Пингвинз».



«В эмоциональном плане это будет особенная встреча. Там будет много чего. Я уже много раз играл против команд, за которые выступал ранее. Но „Питтсбург“ стоит особняком, потому что мы многого добились вместе. Будет очень приятно снова увидеть этих ребят. И с хоккейной точки зрения играть против них очень интересно. Но в этом матче будут особенные моменты.



Интересно, какие джерси наденут мои дети. Им нравился Питтсбург, и они очень часто ходили на каток. „Питтсбург“ очень много сделал для меня и моей семьи. Этот город стал для нас вторым домом. Там очень внимательно к нам относились, мы два раза завоевали Кубок Стэнли. После такого сложно прощаться. Нам очень там нравилось», — цитирует Каллена официальный сайт лиги.

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